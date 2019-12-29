رئيس الجمهورية يعين بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية

عين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الأحد, السيد بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان :"عين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019, السيد بلعيد محند أوسعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية".

وتقلد السيد بلعيد محند أوسعيد, عدة مناصب ومسؤوليات طيلة مساره المهني.

من مواليد 20 جانفي 1947 بتونس من عائلة تنحدر من قرية بوعدنان بولاية تيزي وزو, السيد بلعيد محند أوسعيد حامل لشهادة ليسانس في القانون الدولي العام وكذا ديبلوم في العلوم السياسية.

و تولى الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية عدة مناصب ومسؤوليات طيلة مساره المهني, الذي بدأه صحفيا بالتلفزيون الجزائري ثم مديرا عاما لجريدة الشعب و مديرا عاما لوكالة الانباء الجزائرية قبل ان يشغل منصب مدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت (لبنان).

كما تولى منصب سفير الجزائر بالبحرين و مدير للإعلام والصحافة والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية و كذا ممثل الجزائر لدى منظمة المؤتمر الاسلامي قبل ان يشغل منصب وزير الاتصال.

السيد بلعيد محند أوسعيد متزوج و أب لثلاث بنات.

المصدر: واج