الوادي: تصدير 400 طن من التمور نحو ماليزيا خلال شهر ديسمبر الجاري

29/12/2019 - 15:46

تم تصدير 400 طن من التمور صنف (دقلة نور) خلال  شهر ديسمبر الحالي من ولاية الوادي نحو ماليزيا (جنوب شرق آسيا) عبر ميناء الجزائر العاصمة حسبما أفاد اليوم الأحد مسؤولو وحدة الوادي للشركة المتوسطية للتبريد (فريغوميدي).

وتم شحن هذه الكمية من التمور على متن 20 حاوية من وحدة الشركة المتوسطية للتبريد التي يقع مقرها ببلدية الطريفاوي (10 كلم شرق الوادي) برا إلى ميناء  الجزائر العاصمة للتصدير نحو ماليزيا كما أوضح لـ"وأج" مدير الوحدة فريد صحراوي.

ويأتي هذا التصدير في إطار تجسيد البرنامج المسطر من طرف وحدة الشركة المتوسطية للتبريد الرامي إلى تفعيل نشاط تصدير المنتجات الزراعية وفتح أسواق  جديدة دولية للمنتوج المحلى وهو ما من شأنه أن يساهم في دعم سياسة تنويع الاقتصاد الوطني التي اعتمدتها الدولة من خلال ترقية الصادرات خارج قطاع  المحروقات.

وسيتواصل نشاط تصدير التمور إلى غاية نهاية السداسي الأول 2020  باعتباره المنتوج الزراعي الأكثر طلبا في الأسواق العالمية بالنظر لجودته مثلما جرى توضيحه.

وتعكف مصالح ذات الوحدة على إعداد برنامج للتوجه أيضا نحو تصدير الخضر والفواكه من ولاية الوادي سيما المنتجات الزراعية المبكرة التي تسجل إنتاجا  وفيرا بالمناطق الزراعية بالولاية تتصدرها البطاطس والبطيخ الأصفر والأحمر بالإضافة إلى الخضر الموسمية ي مثلما شرح المتحدث ذاته.

ولضمان الإجراءات التنظيمية المطلوبة لتصدير المنتجات الزراعية المحلية وفق المواصفات العالمية من حيث الحجم والنوعية تم تسخير كل الإمكانيات البشرية من اليد العاملة المؤهلة من خلال استحداث فرق من العاملات والعمال التي تضمن مختلف مسارات إنتاج الوحدة طيلة أيام الأسبوع بدون انقطاعي كما أكد السيد  صحراوي.

تجدر الإشارة أن وحدة الوادي للشركة المتوسطية للتبريد تصدر أسبوعيا حوالي خمسة (5) حاويات لا تقل حمولة الحاوية الواحدة منها عن 20 طن من التمور عبر  ميناء الجزائر العاصمة.

 

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