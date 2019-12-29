الإتحاد الافريقي يدين هجوم مقديشو و يتعهد بتعزيز الجهود من أجل استقرار الصومال

29/12/2019 - 15:53

أدان الإتحاد الإفريقي الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 79 شخصا على الأقل و إصابة 149 آخرين في العاصمة الصومالية مقديشو أمس السبت، وتعهد بتعزيز الجهود من أجل استقرار الدولة الواقعة فى  القرن الافريقي.

و قال موسى فقي محمد رئيس لجنة الإتحاد الإفريقي، "إن الاتحاد الإفريقي لن  يتهاون في مواجهة مثل هذه الجرائم الشنيعة و الجبانة ضد البشرية التي ينفذها  مسلحون لا يريدون أن تتمتع الصومال بالسلام".  

و أضاف موسى فقي في بيان أصدرته بعثة الإتحاد الافريقي في الصومال (أميسوم)  اليوم الأحد ان "دعمنا للحكومة الفدرالية الصومالية وبعثتنا في الصومال ستستمر  بإصرار والتزام للانتهاء من المهمة التي فوضت إليها ولتحقيق الرغبة المشروعة  للشعب الصومالي في العيش في مناخ يسوده الحرية والسلام والأمن".    

و فجر انتحاري سيارة مفخخة أمس السبت في نقطة تفتيش مزدحمة حيث كان هناك سيارات عديدة مصطفه ليتم فحصها أمنيا في ضاحية مقديشو.   

و كان من بين القتلى ، طلاب في المرحلة الجامعية ونساء وأطفال وأعضاء من قوات  الأمن الوطني الصومالية.  

 

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