الرئيس تبون يستقبل رئيس الحكومة الاسبق أحمد بن بيتور

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاحد بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس الحكومة الاسبق، أحمد بن بيتور، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاحد 29 ديسمبر 2019، بمقر رئاسة الجمهورية، السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الاسبق".

وأضاف نفس المصدر أن "هذا اللقاء التشاوري سمح باستعراض الوضع العام في البلاد والوضع الاقتصادي وآفاق العمل الجاد لتجنيد الكفاءات الوطنية و تسخير الارادات الطيبة قصد إرساء أسس الجمهورية الجديدة.