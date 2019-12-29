الصين تطرح أول دواء في العالم لعلاج الزهايمر بالأسواق

أعلنت الصين، الأحد طرح دواء مصنع محليا لعلاج الزهايمر بالأسواق، وذلك بعد جهود بحثية استمرت 22 عاما.

وذكرت جامعة المحيط الصينية ومعهد "شنغهاي" للمواد الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وشركة جرين فالي المحدودة للأدوية (الجهات المطورة للدواء) - خلال حفل أقيم اليوم في بكين بهذه المناسبة - أن الدواء الجديد يحمل اسم "أوليغوماناتي جي.في-971" وهو الأول من نوعه في العالم، وتم طرحه في الصيدليات الصينية بالأسواق على هيئة كبسولات (العبوة عبارة عن 3 شرائط تضم 14 كبسولة سعة 150 مليغرام) بسعر 127 دولارا للعبوة الواحدة.

وأضافت الجهات المطورة للدواء أن التجارب السريرية، التي أجريت على 1199 شخصا وتمت على ثلاث مراحل، أن الدواء يمكنه تحسين الإدراك لدى المرضى الذين يعانون من إصابات خفيفة إلى معتدلة بمرض الزهايمر.

وقال شياو شي فو أحد الأساتذة المشاركين في تطوير الدواء،في تصريح اليوم، أن كفاءة العلاج تصل إلى 78بالمائة، وإن إدراك مرضى الزهايمر تحسنت إلى حد كبير، مع مكافحة الدواء لالتهابات الدماغ التي تؤدي إلى الإصابة بالمرض.

ومرض الزهايمر هو اضطراب عقلي يتطور بشكل لا رجعة فيه ويدمر على نحو تدريجي الذاكرة والقدرة على التفكير والقدرة على القيام بمهام بسيطة، ويعاني من هذا المرض 48 مليون شخص حول العالم، فيما يرتفع العدد مع شيخوخة السكان.