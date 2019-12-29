نصر حسين داي : توقاي يلتحق بالترجي التونسي لمدة أربع سنوات ونصف

انضم المدافع الدولي الجزائري (أقل من 23 سنة) لنصر حسين داي، محمد أمين توقاي، إلى الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف، وفق ما أعلنه اليوم الأحد نادي العاصمة تونس على موقعه الرسمي.

ويعد توقاي (20 سنة في 22 يناير المقبل)، قائد تشكيلة "النصرية" منذ بداية هذا الموسم (2019-2020)، من أحسن المدافعين الشباب في البطولة الجزائرية و أحد ركائز المنتخب الأولمبي.

واستهل توقاي، إبن القبة بالعاصمة، مشواره الكروي بأكاديمية "ممتازي القبة لكرة القدم" بين 2011 و 2016 بقيادة المدرب رزقي رمان (من بينها عام بإيطاليا، إثر الشراكة الموقعة مع نادي آسي ميلان)، ليتنقل بعدها إلى نادي أمل القبة لموسم واحد، ثم لعب بألوان نصر حسين داي لمدة ثلاثة مواسم.

ويعد التقني رزقي رمان -المدرب الوطني الحالي لمنتخب أقل من 15 سنة- مكتشف المدافع توقاي، حيث أشرف على اللاعب لمدة ثمانية مواسم كاملة بين أكاديمية ممتازي القبة، أمل القبة ونصر حسين داي. وتولى رمان، منذ الصائفة الماضية، العارضة الفنية لفريق "الدم والذهب" للأكابر في بطولة المحترف الأول لهذا الموسم، قبل أن يستقيل من منصبه عقب الجولة الثامنة.

وبالتالي يعد محمد أمين توقاي، خامس لاعب جزائري يحمل قميص الترجي التونسي خلال الموسم الحالي، بعد عبد الرؤوف بن غيث، عبد القادر بدران، إلياس شتي و بلال بن ساحة.

وانطلق النادي التونسي، حامل لقب رابطة أبطال إفريقيا خلال آخر طبعتين، في عملية التنقيب بالبطولة الجزائرية لانتداب أحسن اللاعبين، مستفيدا من القانون الذي سنّه اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم في نفس العام، حيث لا تعتبر الرابطة التونسية اللاعبين الجزائريين أجانب.

ويتواجد الترجي التونسي ضمن المجموعة الرابعة لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال، حيث تعثر بميدانه يوم الجمعة ضد فيتا كلوب الكونغولي (0-0)، لحساب الجولة الثالثة، برفقة أحد ممثلي الجزائر في المنافسة القارية، شبيبة القبائل، المنهزم على يد الرجاء البيضاوي المغربي (0-2).