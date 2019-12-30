كأس الكونفدرالية الافريقية : نادي بارادو يفوز على إينييمبا بنتيجة (1-0)

فاز نادي بارادو، الممثل الجزائري الوحيد في منافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، على ضيفه النيجيري، نادي إينييمبا، بنتيجة (1-0) الشوط الأول (0-0)، سهرة هذا الأحد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة.

وسجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء اللاعب غراب في الدقيقة (64) لفائدة النادي الجزائري.

ولحساب نفس الجولة عن المجموعة الرابعة، تعادل فريق حسنية أغادير المغربي أمام مضيفه سان بيدرو الإفواري في أبيدجان، بنتيجة (1-1).

وبهذا الفوز، يرتقي"الباك"إلى المرتبة الثانية رافعا رصيده إلى 4 نقاط، في حين يتراجع إينييمبا إلى المركز الثالث بثلاث نقاط، أما أغادير فيتصدر المجموعة ب7 نقاط, بينما يتذيل سان بيدرو الترتيب بنقطتين.

يذكر أن شباب بلوزداد قد أقصي في الدور ال16 من قبل النادي المصري بيراميدس (الذهاب: 1-1، الاياب: 0-1).

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية