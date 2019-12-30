إسدال الستار على فعاليات الطبعة ال28 لمعرض الانتاج الوطني هذا الاثنين

يسدل الستار هذا الاثنين على فعاليات الطبعة 28 لمعرض الانتاج الوطني بقصر المعارض الصنوبر البحري الذي شهد مشاركة قياسية ل500 مؤسسة وطنية عمومية و خاصة وكذا مؤسسات ناشئة و مؤسسات تركيب السيارات و أخرى للصناعة العسكرية

هذا الصالون شهد اقبالا لافتا للزوار طيلة أيام المعرض الذين استحسنوا في ميكروفون القناة الأولى نوعية المنتوج و جودته والتخفيضات المعروضة.

وتعد هذه التظاهرة التي جاءت تحت شعار “اقتصاد مبتكر ومتنوع وتنافسي "موعدا اقتصاديا هاما بالنسبة للمتعاملين الجزائريين، والمستثمرين، وفرصة لتقديم منتوجاتهم و امكاناتهم من أجل ربط علاقات شراكة وغزو السوق الوطنية.

ويعكس هذا الحدث الاقتصادي الجهود المبذولة لدعم الإنتاج الوطني من أجل توجيهه نحو التصدير وجعله وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.