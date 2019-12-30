النمو الاقتصادي بلغ 2ر1 بالمئة خلال الربع الثالث من العام 2019

بلغت نسبة نمو الإقتصاد الجزائري 2ر1 بالمئة في الربع الثالث ل2019،مقابل 3ر1 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي،حسب ما علمت واج،اليوم الإثنين،لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

و قد عرفت مختلف القطاعات نموا لنشاطاتها خلال الفترة الممتدة من جويلية الى سبتمبر،باستثناء القطاع الفلاحي الذي تراجع ب3بالمئة مقارنة بنفس الفترة لعام 2018،حسب منشور الديوان المتعلق بالحسابات الوطنية خلال الربع الثالث من 2019.

و قد حقق قطاع المحروقات نموا ب4ر1 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري،بعدما عرف تراجعا بنسبة 4ر8 بالمئة خلال الفترة المماثلة ل2018.

بالمقابل،شهد نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تقهقرا حيث لم يتعدى 4ر1 بالمئة خلال الربع الثالث من السنة الجارية،بعدما بلغ 7ر3 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.