انطلاق مرحلة الإياب في الفاتح من شهر فيفري 2020

تنطلق مرحلة الإياب للرابطة الأولى لكرة القدم في الفاتح من شهرفيفري2020 بإجراء المرحلة الـ 16, بينما حدد تاريخ 25 جانفي 2020 بالنسبة للرابطة الثانية, حسبما أعلنته الرابطة المحترفة لكرة القادم.

وحسب نفس المصدر, تم برمجت 5 لقاءات تتعلق بالرابطة الأولى في الـ 1 من شهر فيفري, بينما تجرى مقابلات الأندية المشاركة في مختلف المنافسات الدولية في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 فيفري.

برنامج الجولة الـ 16:

1فيفري2020:

أولمبي الشلف - نجم مقرة

شباب بلوزداد - أهلي برج بوعريريج

اتحاد بلعباس - مولودية وهران

شباب قسنطينة - شبيبة الساورة

جمعية عين مليلة - مولودية الجزائر

4فيفري2020:

وفاق سطيف - اتحاد الجزائر

5فيفري2020:

شبيبة القبائل - نصر حسين داي

6فيفري2020:

نادي بارادو - اتحاد بسكرة

ملاحظة: يذكر أن ثمانية لقاءات مؤجلة تتعلق الرابطة الأولى تجرى بين 2 و23 جانفي 2020.