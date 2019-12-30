160 بيطري و 60 تقني سامي سيضمنون المرافقة التقنية و الصحية لــ 20 ألف مربي دواجن

تم اليوم الإثنين بالجزائر التوقيع على بروتوكول شراكة بين الديوان الوطني للتغذية و تربية الدواجن و المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن و كذا المهنيين من الشعبة و المربين بهدف تلقي المرافقة و الدعم الكفيلين بتطوير شعبة تربية و معالجة الدواجن.

و اشرف على حفل التوقيع الذي تم بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة رئيس ديوان وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، محمد كسيرة، الذي حث في كلمته المهنيين على تطوير نشاطاتهم، مؤكدا أن الوزارة ستراقب عن كثب تنفيذ هذه الاتفاقية بما يتماشى مع مصالح المهنيين.

و قال الرئيس المدير العام للديوان الديوان الوطني للتغذية و تربية الدواجن، محمد بطراوي، أن الديوان سيضمن من خلال هذه الاتفاقية المرافقة التقنية و الصحية للمربين لضمان نجاح مشاريعهم و دعم الاستثمار في مجال المرفق المخصص لتربية الدواجن و كذا في استعمال التقنيات الجديدة في هذا المجال و هذا من خلال وضعه لأكثر من 160 بيطري و أكثر من 60 تقني سامي متخصص في هذا المجال تحت تصرفهم و هو ما سيضمن منتوج "صحي و سليم".

و أشار السيد بطراوي أن المربون الذين لهم ديون عالقة لدى الديوان، جراء الدعم السابق الذين استفادوا منه دون إعادة رده، سيتم كذلك مرافقتهم من خلال هذه الاتفاقية، و مضيفا كذلك "انه سيتم إعادة جدولة ديونهم و استردادها بطريقة تدريجية".

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن، قلي عبد المومن ، أن هذه الاتفاقية التي تخص حوالي 20.000 مربي من شأنها إعطاء "دفع قوي" للشعبة مع حل المشاكل المهنية التي يعاني منها العديد من المربين.

