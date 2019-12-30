تعيين السيد عبدالله بوقندورة مديرا عاما جديدا للديوان الوطني للثقافة و الاعلام

تم اليوم الاثنين تعيين السيد عبد الله بوقندورة مديرا عاما للديوان الوطني للثقافة و الإعلام خلفا للسيد مراد وضاحي، حسبما أفادت به وزارة الثقافة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

و تقلد السيد بوقندورة عدة مسؤوليات في قطاع الثقافة على المستوى المحلي بصفته مديرا للثقافة كما شغل منصب مدير لتنظيم توزيع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة قبل التحاقه بالديوان الوطني للثقافة و الإعلام.

للإشارة، شغل السيد لخضر بن تركي منصب مدير عام للديوان منذ سنة 1998، تاريخ إنشائه، إلى غاية سنة 2019.

و يقوم الديوان الوطني للثقافة و الإعلام بتسيير العديد من المنشآت الثقافية منها قاعات العرض و السينما و مسارح الهواء الطلق و قرية الفنانين كما يتكفل ببرمجة مختلف النشاطات الثقافية.