اختيار ما يقارب 700 مخبزة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية

أشار بيان لوزارة التجارة الاثنين أنه تم اختيار ما يقارب 700 مخبزة في ولاية الجزائر العاصمة لإطلاق حملة تعميم استعمال الأكياس الورقية في تجربة نموذجية.

في هذا الصدد، ترأس وزير التجارة، سعيد جلاب اليوم الاثنين اجتماع خصص لحملة تعميم استعمال الأكياس الورقية التي انطلقت خلال معرض الانتاج الوطني بالموازاة مع حملة مكافحة تبذير الخبز.

وأضاف البيان أن الاجتماع عرف مشاركة مختلف الفاعلين المعنيين و هم منتجو مواد التغليف و أصحاب المطاحن و الجمعيات المهنية و جمعيات حماية المستهلك من اجل تحديد آليات اطلاق هذه الحملة "التي ستبدأ كمشروع نموذجي في الجزائر العاصمة".

وستمس العملية عند انطلاقها 700 مخبزة في الجزائر العاصمة.

وتابعت الوزارة في بيانها "ان هذا المسعى التدريجي و الشامل سيعمم على كافة القطر الوطني بعد تقييم التجربة النموذجية"، مضيفة ان جميع الفاعلين في هذا المجال "تعهدوا بانجاح هذه الحملة ذات المنفعة العامة".

ودعما لهذ العملية سيتم وضع برنامج خاص بالتنسيق مع جميع الشركاء و إطلاقه عبر مختلف وسائل الإعلام و منصات التواصل الاجتماعي.

من جهة اخرى، أعلنت الوزارة انها ستعقد اجتماع ثان يخصص لحملة مكافحة تبذير الخبز في السابع من شهر يناير المقبل، يضم مختلف المتدخلين المعنيين بغية وضع الخطوط العريضة لمخطط العمل 2020.