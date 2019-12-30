كأس الجزائر: البرنامج المفصل للمباريات الدور السادس عشر

البرنامج المفصل لمباريات الدور 16 لكأس الجزائر لكرة القدم الذي نشرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على موقعها الرسمي اليوم الاثنين:

الخميس 2 جانفي:

جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) (00ر14)

شباب المشرية (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1) (00ر14)

اتحاد عنابة (ر.2) - شباب قرية موسى (هواة) (00ر15)

مولودية وهران (ر.1) - أمل غريس (ما بين الجهات) (00ر17)

السبت 4 جانفي:

أمل بوسعادة (ر.2) - شباب الزاوية (ما بين الجهات) (00ر14)

ترجي قالمة (ما بين الجهات) - مولودية باتنة (هواة) (00ر14)

أولمبي المدية (ر.2) - شباب بلوزداد (ر.1) (00ر14)

أمل شلغوم العيد (هواة) - وفاق سطيف (ر.1) (00ر14)

أهلي برج بوعريريج (رابطة 1) - جمعية الخروب (رابطة 2) (00ر15)

الأحد 5 جانفي:

نادي المرسى (جهوي 2) - اتحاد بسكرة (ر.1) (00ر14)

أمل الاربعاء (ر.2) - نصر حسين داي (ر.1) (00ر14)

شباب قسنطينة (ر.1) - شبيبة الساورة (ر.1) (00ر16)

الخميس 23 جانفي:

وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (ر.1) (00ر14)

الأربعاء 29 جانفي:

نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات) (00ر14)

الثلاثاء 4 فيفري:

شباب أدرار ضد المتأهل من جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1) (00ر14)

جمعية وهران (ر.2) ضد المتأهل من اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة) (00ر14).