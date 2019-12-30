ترشيح مهندس باتصالات الجزائر في مسابقة "جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020"

اختار الاتحاد الدولي للاتصالات مهندسا وباحثا من اتصالات الجزائر للمشاركة في مسابقة "جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020"، حسبما جاء في بيان لاتصالات الجزائر.

وأوضح البيان أن "الاتحاد الدولي للاتصالات اختار هذه السنة السيد فتح الله مرازقة إطار سامي وباحث لدى اتصالات الجزائر للمشاركة بهذه المسابقة المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال".

ويجرى التصويت في هذه المسابقة التي تنظم كل سنة في إطار منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (SMSI) خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2019 إلى غاية 24 جانفي 2020.

للإشارة فإن مسابقة "جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020" تكافئ أفضل 18 مشروعا في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بهدف تعزيز مجتمع المعلومات.

وأبرز نفس المصدر أن السيد فتح الله مرازقة سيشارك في هذه المسابقة بمشروعه الذي يحمل اسم "النظام المعلوماتي الجغرافي لتهيئة الإقليم: حالة تطبيقية للتهيئة الرقمية" والمتمثل في تزويد جميع الاطراف الفاعلة في مجال تهيئة الإقليم بوسيلة قادرة على تجميع ورصد كل المعلومات المرتبطة بالبنى التحتية في قاعدة بيانات مكانية تتيح في الأخير إنشاء نموذج تشغيلي.

وأكدت المؤسسة في بيانها أن مشاركة المهندس في هذه المنافسة العلمية تعد مصدر فخر للجزائر واتصالات الجزائر معا، داعية في هذا الصدد الجزائريين كافة إلى دعمه من خلال التصويت لصالح مشروعه على الموقع التالي: https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020#start

ويتم التصويت بالتسجيل أولا على الموقع ثم اختيار الفئة: C7 E GOVERNMENT ثم التصويت بعدها لمشروع Geographic information system for territory planning.