بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث التطورات في ليبيا

بدأ اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين, اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية لبحث التطورات المتسارعة في ليبيا.وانطلق الاجتماع بجلسة مغلقة.

وقالت مصادر دبلوماسية من الجامعة العربية, إن الاجتماع "يهدف إلى الوصول إلى موقف عربي موحد من الأوضاع في ليبيا التي تنذر بتهديد الاستقرار الإقليمي خاصة في منطقة الشرق الأوسط ".

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تحتدم فيه المعارك في محيط طرابلس بين قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف يها دوليا.

وكانت الجامعة العربية, قد أكدت رفضها لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي, ودعت إلى خفض التصعيد والعودة إلى مسار الحل السياسي للأزمة الليبية.

وشدد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان سابق, على أن التدخل في الشأن الليبي "لن يفضي سوى إلى إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبي , وتعقيد الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة".

وكان أخر أشكال التصعيد الجاري بطرابلس، مقتل امرأة أمس و إصابة شخصين آخرين بقصف جوي استهدف منطقة تقع خلف مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية، بحسب ما أعلنت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني والتي حملت مسؤولية القصف للطيران التابع لقوات خليفة حفتر.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فقد تم توثيق ما لا يقل عن 284 حالة وفاة و363 إصابة في صفوف المدنيين في عام 2019 جراء النزاع المسلح في ليبيا.

وكانت الغارات الجوية هي السبب الرئيسي للخسائر في صفوف المدنيين حيث تسببت في مقتل 182 شخصا وإصابة 212 آخرين تلتها المعارك البرية والعبوات الناسفة وعمليات الاختطاف والقتل وفقا للبعثة.وتشن قوات حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني التي تخوض معارك من جانبها لحماية العاصمة.