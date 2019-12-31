اكتشاف البروتين المسؤول عن تعزيز نمو سرطان القولون

اكتشف باحثون من جامعة تورونتو بكندا, البروتين المسؤول عن تعزيز نمو سرطان القولون بمختلف أنواعه, ما يمهد لتطوير علاج جديد لمحاربة هذا المرض.

وتوصل الباحثون إلى أن بروتينا ضارا يدعى امبورتين-11 importin- يعزز نمو سرطانات القولون بالتعاون مع بروتين آخر يسبب هذا المرض يدعى بيتا-كاتينين beta-catinin.

وأوضح المشرف على الدراسة ستيفان أنجرز أن "النتائج تشير إلى أن امبورتين-11 يعد عاملا أساسيا لعملية نمو خلايا سرطان القولون, وأن إزالته أو تثبيت نشاطه يساهم في منع هذه العملية من الأساس, ما يمهد لنا الطريق لتطوير علاج يحول دون نمو الخلايا السرطانية".

وأكد الباحثون على أهمية إجراء مزيد من الأبحاث لدراسة علاقة بروتين امبورتين-11 وأنواع السرطان الأخرى, وكيفية الحد من الإصابة بهذا المرض.

وحسب مجلة ذا هيلث سايت The Health Site التي نشرت نتائج الدراسة, فإن بروتين امبورتين-11 يعزز نمو سرطان القولون من خلال نقل بيتا-كاتينين المسبب للمرض, إلى نواة خلايا سرطان القولون.

وأكدت الدراسة على أن البروتين الذي توصلوا إليه يساهم أيضا في ارتفاع مستويات بيتا-كاتينين المسبب لسرطان القولون ي الذي يرتبط بحوالي 80 بالمائة من حالات سرطان القولون والمستقيم.

وأشارت إنه عند تجربة إزالة امبورتين-11 من الخلايا, لوحظ أن ذلك أدى إلى منع عملية نقل بيتا-كيتانين ووقف نمو الخلايا السرطانية.

وبالإضافة إلى فهم كيفية نمو خلايا سرطان القولون, فإن التوصل لهذا البروتين قد يساعد في تطوير علاج وطرق أخرى لتثبيط عملية نقل بيتا-كاتينين.