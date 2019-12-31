مدير الانجازات بالوكالة الوطنية للسدود : مخزون مياه السدود يكفي سنتين ونصف

قال الوردي بن علي الشريف مدير الانجازات شرق بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، بأن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني الى غاية يوم أمس- الاثنين- قدرت بـ 64 بالمائة.

وقال بن علي الشريف الذي نزل هذا الثلاثاء ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى بأن نسبة امتلاء السدود تختلف من منطقة إلى أخرى، فبالنسبة للناحية الشرقية للبلد بلغت 80 بالمائة، أما وسط البلاد فبلغت حوالي 60 بالمائة، بينما الجهة الغربية فقدرت نسبة امتلاء السدود بـ 50 بالمائة وذلك بسبب شح الأمطار.

وطمأن ضيف الصباح المواطنين بوفرة الماء الشروب من خلال حجم استغلال السدود الذي يبلغ عددها اجمالا 80 سدا -في إطار الاستغلال- أي حوالي 80 مليار متر مكعب، وبالأمس فقط بلغ المنسوب 4.40 مليار متر مكعب، وبالتالي –يضيف بن علي الشريف- يكفي هذا المخزون من مياه الشرف حتى سنتين ونصف.

وبخصوص السدود التي هي في طور الانجاز قال ممثل الوكالة الوطنية للسدود بأن عددها 6 سدود وهي : "سد بوخروفة بولاية الطارف تنتهي الأشغال به سنة 2020، سد جدرة بسوق أهراس الذي ستنتهي به الأشغال بداية 2021، سد بوزينة بباتنة تنتهي الأشغال به سنة 2020،و بولاية تيزي وزو سد سوق الثلاثاء تنتهي أشغاله بداية 2012 بالإضافة إلى سد سيدي خليفة الذي انطلقت به الأشغال في 2019، وكذا سد بوحديد الذي انطلقت أشغاله في 2019 بولاية عنابة".

وعن المياه الموجهة من السدود لسقي الأراضي الفلاحية لهذه السنة، قال المتحدث بأنها تقدر بـ 700 مليون متر مكعب، وأكثر من مليار متر مكعب موجهة لمياه الشرب.