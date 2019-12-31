إلقاء القبض على إرهابيين اثنين بسكيكدة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, هذا الثلاثاء, خلال عملية بحث وتمشيط بالقل بولاية سكيكدة, من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات, تمكنت اليوم 31 ديسمبر 2019 مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد الدخيل, بلدية القل ولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة, من إلقاء القبض على إرهابيين (2) اثنين, أحدهما أصيب بجروح".

وأضاف البيان أن "الأمر يتعلق بكل من (بودماغ إلياس) المكنى (إدريس) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 و(علواش يونس) المكنى (أبو تراب) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017, اللذين كانا رفقة ستة نساء وسبعة أطفال".

وأضاف نفس المصدر أن "هذه العملية, التي لاتزال متواصلة, مكنت من استرجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية من نوع كاربين".

وخلص البيان الى أن العملية هذه "تأتي في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".