شبيبة بجاية: المدرب معز بوعكاز يستقيل من منصبه

استقال مدرب فريق شبيبة بجاية, السويسري-التونسي معز بوعكاز, من منصبه, عقب أيام فقط من إقصاء التشكيلة في منافسة كأس الجزائر لكرة القدم, حسب ما أعلن عنه النادي المنتمي إلى بطولة الرابطة الثانية المحترفة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأوضح النادي في بيان له: "قرر المدرب بوعكاز الاستقالة من منصبه وذلك عقب اجتماع أمس الاثنين خصص لمناقشة التحضيرات لمرحلة الإياب للبطولة.

و أبدى المدرب التونسي رغبته في الرحيل, حيث أفاد أنه لا يمكنه مواصلة العمل الذي بدأه منذ ثلاثة أشهر.

وعلى ذلك, فقد استجابت الإدارة وعلى رأسها رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية, عبد الكريم بوجلود, لهذا الطلب".

وإضافة الى الإقصاء أمام وفاق سطيف في الدور ال32 لكأس الجزائر (2-2, بضربات الترجيح 8-7), أنهت الشبيبة مرحلة الذهاب في المركز ال15 وما قبل الأخير برصيد 11 نقطة, منقوصة من لقاء القمة أمام الجار والغريم مولودية بجاية.

و التحق بوعكاز, الذي درب تشكيلة "يما قورايا" للمرة الثانية, بالعارضة الفنية للنادي البجاوي في سبتمبر الفارط خلفا لمحمد لاسات.

جدير بالذكر أن السويسري-التونسي كان قد قاد الفريق إلى نهائي كأس الجزائر للموسم الفارط (2018-2019) حيث انهزم أمام شباب بلوزداد (2-0), قبل أن ينتقل إلى شبيبة الساورة, دون أن يبدأ معها البطولة الحالية.