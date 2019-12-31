مكافحة تبذير الخبز: وزارة التجارة تضع خارطة طريق

أعدت وزارة التجارة خارطة طريق خاصة بالأعمال التحسيسية و الاعلامية التي ستتم مباشرتها خلال سنة 2020 من أجل مكافحة ظاهرة تبذير الخبز.

و أفاد بيان للوزارة نشر اليوم الثلاثاء ان هذا المشروع يهدف الى لفت انتباه الجمهور العريض حول هذه الظاهرة و رهاناتها الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و كذا حول تعميم طرق مكافحة التبذير ( حفظ الخبز و استعمال بقاياه).

و ترتكز هذه الحملة على شراكات مع الجمعيات المهنية (الاتحاد العام للتجار الجزائريين و الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين و جمعيات الخبازين... و المستهلكين الذين سيعتمدون نفس الرسائل و النصائح الموجهة للجمهور و خطة اتصال تتضمن خطب يوم الجمعة و توزيع مطويات و وضع ملصقات و نشر رسائل قصيرة لدى المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال و حملات تحسيسية عبر وسائل الاعلام استنادا الى نفس البيان.

كما سيتم بهذه المناسبة تنظيم معارض و مسابقات رسم حول هذه الظاهرة اضافة الى تحقيقات حول الموضوع.

و يهدف هذا المشروع أيضا الى تسليط الضوء حول كمية الخبر المبذر من خلال دعوة سكان حي شعبي الى وضع الخبز المبذر طيلة أسبوع في مكان مخصص لهذا الغرض.

و سيتم أيضا اقتراح أطباق مجهزة بالخبز المسترجع في اطار هذه الحملة لإظهار كيفية تقليص هذه الظاهرة بشكل ملموس علما أن " لخبز لا يعد فقط المنتوج الأكثر استهلاكا في الجزائر بل الأكثر تبذيرا ايضا".

من جهة أخرى، تقترح خارطة الطريق لوزارة التجارة تأسيس يوم وطني للخبز الهدف منه التعريف بمهنة الخباز و ابراز دوره في مكافحة التبذير.

و حسب نفس الوثيقة فقد تقرر توزيع الخبز " حسب الطلب" على مستوى المطاعم و المطاعم المدرسية و الجامعية و المستشفيات و مراكز التكوين لتفادي التبذير.

و اضافة الى وزارة التجارة، تتمثل الدوائر الوزارية الأخرى المكلفة بالمشروع في وزارة الصحة و الشؤون الدينية و الاتصال و الثقافة و الفلاحة و التضامن و البيئة.

في هذا الاطار، تم تنصيب لجنة متعددة القطاعات مطلع شهر نوفمبر الماضي لإعداد خارطة طريق للتحسيس بظاهرة تبذير الخبز.

و حسب تصريحات وزير التجارة، سعيد جلاب فان تبذير الخبز بلغ مستويات " خطيرة" حيث قدرت ب 10 مليون رغيف خبز يوميا أي ما يعادل خمس الانتاج اليومي و هو ما يمثل حوالي 340 مليون دولار سنويا.