عقد بين سوناطراك و"تيكنيكاس رونيداس" و"سامسونغ" لإنجاز محطة تكرير بحاسي مسعود جانفي المقبل

سيمضي مجمع سوناطراك في الثامن جانفي المقبل عقدا مع مجموعة "تيكنيكاس رونيداس" (إسبانيا) و"سامسونغ هندسة" (كوريا الجنوبية) لإنجاز محطة لتكرير النفط على مستوى حوض الحمراء بحاسي مسعود، حسبما ما علم اليوم الثلاثاء من طرف المؤسسة الوطنية.

و يتمحور هذا العقد، الذي تبلغ قيمته 440 مليار دج (حوالي 7ر3 مليار دولار)، حول إنجاز محطة لتكرير النفط الخام بتصفية عميقة بطاقة 5 مليون طن سنويا.

و تم التوصل الى هذا الاتفاق عقب مناقصة اطلقها مجمع سوناطراك في 2017.

و من اصل 18 مؤسسة سحبت دفتر الشروط المرتبط بهذه المناقصة، تقدمت سبع 7 شركات بعروض و تم الاحتفاظ بـأربعة منها في ماي 2018 قبل أن ترسو المناقصة على مجموعة تيكنيكاس رونيداس-سامسونغ، حسب نفس المصدر.