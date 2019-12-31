اختطاف ثمانية من أفراد طاقم ناقلة نفط يونانية قبالة سواحل الكاميرون

تعرضت ناقلة نفط يونانية اليوم الثلاثاء ، لعملية قرصنة من قبل مسلحين قبالة سواحل الكاميرون، مما أسفر عن اختطاف ثمانية من أعضاء الطاقم وإصابة آخر.

وأوضح خفر السواحل اليوناني في بيان بهذا الخصوص أن الناقلة التي تحمل إسم "هابي ليدي" تعرضت للهجوم وهي راسية على بعد ميلين قبالة ميناء ليمبو، مضيفا أن خمسة من المختطفين يحملون الجنسية اليونانية وإثنين من الفلبين وآخر أوكراني.

من جانب آخر ، ذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن الناقلة كانت تحمل على متنها 28 شخصا مضيفة أن وزارتي الخارجية والملاحة البحرية اليونانيتين تتابعان عن كثب التطورات المتعلقة بالهجوم وعملية اختطاف أفراد من طاقم الناقلة.

وتعود ملكية الناقلة لشركة "إيسترن ميديتيرانيان أثينا"، ومقرها العاصمة اليونانية أثينا.

وتنشط نسبيا عمليات الهجوم والاختطاف مقابل فدية في خليج غينيا الذي أصبح الوجهة الجديدة للقرصنة البحرية العالمية ، بعدما كانت الصومال هي الوجهة ، وذلك على امتداد الساحل الغربي لإفريقيا.

