أربعة جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لمجلة فراس فوتبول

31/12/2019 - 21:06

تم اختيار أربعة لاعبين دوليين جزائريين ضمن  التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2019 حسب ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء  مجلة "فرانس فوتبول".

ويتعلق الأمر بالمدافعين عيسى ماندي (بتيس إشبيلية/إسبانيا) و يوسف عطال  (أولمبي نيس/فرنسا) و لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر (نادي ميلان/إيطاليا) و  المهاجم رياض محرز (مانشستر سيتي/انجلترا). 

بالإضافة للجزائريين الأربعة، تضم التشكيلة المثالية الإفريقية الحارس الكاميروني أندري أونانا (أجاكس امستردام/هولندا)، و السنغاليين خاليدو  كوليبالي (نابولي/إيطاليا)، و ساديو ماني (ليفربول/انجلترا)، و المغربيين أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند/ألمانيا) و حكيم زياش (أجاكس أمستردام/هولندا)، و  النيجيري ويلفراد نديدي (تشيلسي/انجلترا) و المصري محمد صلاح  (ليفربول/انجلترا).

بفضل هذا الرباعي، تتوفر الجزائر المتوجة بالقب بطولة إفريقيا للأمم-2019  بفوزها على السنغال (1-0) في المباراة النهائية بالقاهرة ، على أكبر عدد من  اللاعبين في التشكيلة المثالية "لفرانس فوتبول".

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كرة القدم, الفريق الوطني