أربعة جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لمجلة فراس فوتبول

تم اختيار أربعة لاعبين دوليين جزائريين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2019 حسب ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء مجلة "فرانس فوتبول".

ويتعلق الأمر بالمدافعين عيسى ماندي (بتيس إشبيلية/إسبانيا) و يوسف عطال (أولمبي نيس/فرنسا) و لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر (نادي ميلان/إيطاليا) و المهاجم رياض محرز (مانشستر سيتي/انجلترا).

بالإضافة للجزائريين الأربعة، تضم التشكيلة المثالية الإفريقية الحارس الكاميروني أندري أونانا (أجاكس امستردام/هولندا)، و السنغاليين خاليدو كوليبالي (نابولي/إيطاليا)، و ساديو ماني (ليفربول/انجلترا)، و المغربيين أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند/ألمانيا) و حكيم زياش (أجاكس أمستردام/هولندا)، و النيجيري ويلفراد نديدي (تشيلسي/انجلترا) و المصري محمد صلاح (ليفربول/انجلترا).

بفضل هذا الرباعي، تتوفر الجزائر المتوجة بالقب بطولة إفريقيا للأمم-2019 بفوزها على السنغال (1-0) في المباراة النهائية بالقاهرة ، على أكبر عدد من اللاعبين في التشكيلة المثالية "لفرانس فوتبول".