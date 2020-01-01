الطبقة السياسية ترحب بدعوة رئيس الجمهورية للدخول في حوار شامل

رحبت الطبقة السياسية بمبادرة رئيس الجمهورية للدخول في حوار جاد يجمع مختلف القوى و الشخصيات الوطنية

وفي تصريح للقناة الأولى أبدى رئيس جبهة العدالة و التنمية عبدالله جاب الله رغبته في الانخراط في مسعى الحوار شريطة ان يكون شاملا وملزما و يلبي المطالب الشعبية قائلا إن العودة للحوار هي العودة للأصل.

رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان وفي رده عن مبادرة رئيس الجمهورية عبرعن إيمانه بالحوار الحقيقي المرفوق بقرارات إجراءات التهدئة للجو العام وحل المشاكل التي تتخبط فيها البلاد

من جهته رئيس اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية نورالدين بحبوح شدد على فتح صفحة الحوار معربا عن استعداده التام لدخول حوار جاد يفضي إلى الاتفاق على صيغة توافقية تمكن الجزائر من الخروج من أزمتها .