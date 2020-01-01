غرداية : مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر في حادث مرور مروع

لقي ستة (6) أشخاص حتفهم وأصيب شخص آخر بجروح في حادث مرور مروع وقع اليوم الأربعاء على بعد 110 كلم شمال / شرق غرداية ، وفقا لما أفادت به مصالح الحماية المدنية .

ووقع الحادث على مستوى الطريق الولائي رقم (33) الرابط بين مدينتي بريان وغرداية، على بعد نحو 10 كلم من المخرج الغربي لمدينة القرارة إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة كانت تسير في الإتجاه المعاكس ، إستنادا لذات المصالح.

وقد توفي الضحايا الستة الذين كانوا على متن السيارة السياحية بعين المكان بعد أن دهستهم الشاحنة ، مما اضطرت فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية إلى استعمال معدات خاصة لإنتشال الضحايا من السيارة التي تحولت إلى كومة من الركام المعدني .

وتم نقل جثث الضحايا (بين 2 و54 سنة) إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القرارة الذي نقل إلى مصالحه الإستعجالية أيضا الجريح (سائق الشاحنة) ، وهي المؤسسة الصحية الأقرب إلى مكان الحادث.

وفتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني للكشف عن ملابسات هذا الحادث المروع.

حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 30 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

وارتفعت حصيلة ضحايا حوادث المرور خلال ال24 ساعة الاخيرة بمناطق متفرقة من الوطن، إلى 11 قتيلا حسب ما أفادت به الأربعاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أنه بالضافة إلى الحصيلة الثقيلة التي سجلت على مستوى ولاية غرداية، حيث توفي 6 أشخاص ، تسبب حادث آخر بولاية بسكرة في وفاة 3 أشخاص على إثر اصطدام سيارتين من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 46 ببلدية لغروس، حيث تم تحويل الضحايا الى القطاعات الصحية المحلية من طرف أعوان الحماية المدنية.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة من أجل تقديم الاسعافات الأولية ل24 شخصا أصيبوا باختناقات جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة وسخانات المياه، وهذا بكل من ولايات قسنطينة، الجلفة، سطيف، تلمسان، المسيلة، تبسة والبويرة، في حين تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 57 سنة إثر إصابته بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من المدفئة داخل مسكنه المتواجد بالمكان المسمى لعيايدة ببلدية قجال، ولاية سطيف.

وتدخلت ذات المصالح من أجل إخماد 6 حرائق حضرية ومختلفة بكل من بشار، عين تموشنت، ميلة، المدية، عنابة وتسمسيلت، وتمكنت من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها.