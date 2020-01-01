نحو تفعيل نظام "سيربالاك" في شعبة البطاطا

يعمل قطاع الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري بمعية الشركاء على وضع خطة طريق لإعادة تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية (سيربالاك) في شعبة البطاطا، حسبما صرح به اليوم الأربعاء رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا قدماني لحسن.

وأوضح قدماني أنه و بعد تحقيق "منتوج قياسي" من مادة البطاطا خلال هذا الموسم، وضعت الوزارة بمعية المجلس رزنامة عمل يتم من خلالها رصد مقترحات الفلاحين في كل الولايات المنتجة لهذه المادة.

و حسب نفس المصدر فإن القطاع يعمل على إدراج كميات من المنتوج في عدة ولايات ضمن نظام الضبط "سيربالاك"، أين يتم دراسة و تحديد هذه الكمية بالشراكة مع الفلاحين.

وبلغ الإنتاج الوطني من مادة البطاطا 20 ألف طن برسم هذا الموسم، وفقا لتقديرات المجلس.

وتم عقد اجتماعات بولايات البويرة و ورقلة و الوادي خلال هذا الأسبوع حيث تم الإعلان على تفعيل قريب لنظام سيربالاك و الاتفاق على إدراج أزيد من 6.000 طن من البطاطا ضمن نظام سيربالاك بولاية البويرة إلى جانب كميات مماثلة بولايات أخرى، يضيف السيد قدماني.

كما تم خلال هذه الاجتماعات رفع مقترحات موسعة من طرف الفلاحين إلى الوزارة الوصية من أجل دراستها و الخروج بقرارات في غضون الأسبوع المقبل وفق نفس المسؤول، أين سيتم عقد اجتماع بين المجلس وإطارات الوزارة.

ومن بين أهم ما تضمنته هذه المقترحات توفير غرف التبريد و المخازن و دعم الفلاحين في مجال تصدير المنتوج نحو الخارج.

و حسب قدماني فإن نظام الضبط الذي تم تفعيله سيساعد على "ضبط الأسعار بالنسبة للفلاح والمستهلك على السواء"، حيث أن سعر مادة البطاطا عند الفلاح ، يبلغ ما بين 18 و20 دج الكيلوغرام، مقابل سعر يتعدى ال 60 و80 دج لدى باعة التجزئة، يتابع المسؤول.

وحسب قدماني تقوم الشركة المتوسطية للتبريد (فريغو ميديت) حاليا بشراء كميات من المنتوج من الفلاحين و تخزينه.

و دعا رئيس المجلس الوزارة الوصية إلى مساعدة الفلاحين و العمل على ضبط الأسعار، سيما سعر الجملة ، الذي لا يساعد --حسبه-- الفلاحين على إعادة تمويل عملية الإنتاج خلال السنوات المقبلة خاصة و أنهم يعانون منذ ثلاثة مواسم.

كما أكد قدماني على أهمية دعم الفلاحين في عمليات تصدير المنتوج و نقله داخل الوطن أو خارجه لمحاربة المضاربة في الأسعار من طرف الوسطاء.