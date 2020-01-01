تدمير 6 مخابئ للجماعات الإرهابية بسكيكدة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، في عملية بحث وتمشيط لازالت متواصلة بمنطقة واد الدخيل بولاية سكيكدة، من كشف وتدمير 6 مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على 8 قنابل تقليدية الصنع و 15 هاتفا محمولا وأغراض أخرى مختلفة، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا لعملية البحث والتمشيط التي لا تزال متواصلة بمنطقة واد الدخيل بلدية القل بولاية سكيكدة/ن.ع.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 ديسمبر 2019، ستة (06) مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على ثمانية (08) قنابل تقليدية الصنع و 15 هاتفا محمولا، بالإضافة إلى ألبسة وأفرشة وأغراض أخرى مختلفة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من جانت/ن.ع.4 وبرج باجي مختار/ن.ع.6 "17 شخصا وضبطت سبع (07) مركبات رباعية الدفع و18 مطرقة ضغط و 17مولدا كهربائيا وجهاز (01) كشف عن المعادن و25 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب وجهاز (01) اتصال عبر الأقمار الاصطناعية".

في سياق آخري حجز حرس السواحل ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة "29،75 كيلوغرام من الكيف المعالج فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بباتنة/ن.ع.5، تاجر (01) مخدرات وحجزت 4،78 كيلوغرام من نفس المادة. كما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران/ن.ع.2 وتبسة/ن.ع.5، أربعة (04) أشخاص بحوزتهم 615 قرص مهلوس و14000 علبة سجائر".

من جهة أخرىي أحبط حرس السواحل "محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بتلمسان/ن.ع.2ي فيما تم توقيف 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان".