البطولة العربية على المضمار: الجزائر في المرتبة الثالثة بـ28 ميدالية منها 6 ذهبيات

أنهى المنتخب الجزائري للدراجات (رجال وسيدات) مشواره في البطولة العربية على المضمار, التي اختممت فعاليتها مساء الاثنين بمصر, في المرتبة الثالثة برصيد 28 ميدالية (6 ذهبيات, 14 فضية و8 برونزيات).

وعادت المرتبة الأولى للمنتخب المصري بفضل 14 ميدالية ذهبية, بينما عادت المرتبة الثانية للإمارات العربية التي خطفت 11 ذهبية.

وكانت الجزائر قد اكتفت في الأيام الثلاثة الأولى بـ 3 ذهبيات فقط, قبل أن تضيف لسجلها ثلاث ذهبيات أخرى في اليوم الأخير من المنافسة.

وعاد المنتخب الجزائري إلي أرض الوطن مساء الثلاثاء أين كان في استقباله بمطار هواري بومدين, رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات, خير الدين برباري.