محللون اقتصاديون للإذاعة:سنة 2020 ستشهد استقرارا في الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار

توقع المحللون الاقتصاديون المشاركون في حصة "خبايا الارقام"للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء أن يشهد الاقتصاد الوطني استقرارا خلال السنة الجديدة 2020 مع استقرار الوضع السياسي وتشجيع المستثمرين على توسيع مشاريعهم الاقتصادية.

وأبرز المحلل الاقتصادي محمد حشماوي توقعه باستقرار الوضع الاقتصادي الذي أصبحت معالمه واضحة وبالتالي توفير جو ملائم للاستثمار على اعتبار انه هناك علاقة جدلية بين الاقتصاد والاستثمار.

وأضاف محمد حشماوي أنه في حال عدم وجود رؤية سياسية واضحة المستثمر لا يغامر ولا يرتبط بانجاز مشاريع اقتصادية.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي سعيد بن عياد أن أهم مؤشر ايجابي هذه السنة يدخل في إطار تطهير الصحة الاقتصادية هو وقف طباعة النقود حيث يعد هذا الأخير مكسبا كبير للاقتصاد.

هذا ويجمع المحللون على أن هذه السنة ستعرف إعادة ترتيب الحسابات من خلال علاقة التكامل بين الرجل السياسي والخبير الاقتصادي.