مقتل 3 مدنيين جراء قصف جوي جنوبي العاصمة الليبية طرابلس

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء قصف جوي استهدف منطقة السواني جنوبي العاصمة الليبية طرابلس الأربعاء, وفقا لمتحدث بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وأوضح أسامة علي, المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ, أن "ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون, بعد قصف جوي تعرضت له منطقة السواني (25 كلم) جنوبي طرابلس" التي تقع تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق, مضيفا أن "القصف استهدف ورشة صناعية ومحلات في المنطقة".

من جهتها, اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني, طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالمسؤولية عن القصف الجوي.

ونشرت عملة "بركان الغضب" صورا تظهر الدمار الكبير الذي طال ورشة ومخزن للحديد وعدد من المحلات المجاورة.

وتشهد مناطق بجنوب العاصمة تصعيدا غير مسبوق في الغارات الجوية خلال الأسابيع الماضية, مما يتسبب في مقتل مدنيين.

وتشن قوات حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الليبية, وتخوض معارك ضد قوات موالية للحكومة المعترف بها من المجتمع الدولي.

وتسببت المعارك منذ اندلاعها في مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين, إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات, بحسب الأمم المتحدة.