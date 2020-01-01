دزيري : استقدام لاعبين في "الميركاتو" الشتوي مستبعد مادام الحساب البنكي "مجمّد "

استبعد مدرب فريق اتحاد الجزائر (الرابطة الأولى لكرة القدم)، بلال دزيري، اليوم الأربعاء، فكرة استقدام لاعبين جدد خلال "الميركاتو" الشتوي الحالي، مبررا ذلك ب"الوضعية المالية الصعبة" التي يمر بها النادي العاصمي .

وصرح مدرب "سوسطارة" في ندوة صحفية قائلا : " يجب أن نقول الحقيقة، بالنظر إلى الوضعية المالية للنادي، من الصعب جدا استقدام لاعبين جدد في الميركاتو الحالي. ما دام الحساب البنكي لا يزال مجمدا، كما يجب إيجاد حل في أقرب الآجال.

لا أرى جدوى في انتداب عناصر جديدة دون ضمان تسديد مستحقاتهم ، صحيح أنني أريد تعزيز التعداد، لكن لا ينبغي وضع النادي في مشاكل إضافية.الأكثر أهمية هو وضع اللاعبين في وضع مالي مريح وتسوية أمورهم".

وتستعد التشكيلة العاصمية لمواجهة نادي بارادو غدا الخميس بملعب عمر حمادي ببولوغين (45ر18)، في إطار تسوية رزنامة الجولة السادسة من الرابطة الأولى.

ويحتل النادي الأحمر والأسود المرتبة العاشرة في ترتيب البطولة برصيد 17 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن منافسه في هذه المواجهة، الذي يتواجد في الصف 15 وما قبل الأخير بـــ 14 نقطة.

وأضاف "على الجميع أن يفهم أن الفريق يمر بمرحلة انتقالية، كما أن أغلبية التعداد يتكون من عناصر شابة.

وعلى الجمهور مساندة التشكيلة".

وفيما يخص لقاء بارادو، أفاد مدرب الاتحاد أن المهاجم عبد الكريم زواري ولاعب الوسط مؤيد اللافي، سيغيبان عن هذا الموعد بسبب الإصابة.

وعاد دزيري للحديث عن الخسارة المسجلة في المباراة أمام ماملودي سان داونز الجنوب إفريقي (0-1) في منافسة رابطة الأبطال ، قائلا "أعدت مشاهدة اللقاء أربع مرات، وأؤكد لكم أننا كنا نستحق الفوز، لكن ذلك لم يحدث. علينا تدارك الأمور في المواجهات المقبلة.

صحيح أنه بعد كل خسارة، المعنويات تكون في الحضيض، وعلينا إعادة الروح للاعبين تحسبا لمقابلة بارادو.

والأهم هو التركيز على البطولة وضرورة الفوز غدا الخميس".