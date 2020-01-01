مرشح المعارضة يفوز في انتخابات غينيا بيساو الرئاسية

فاز مرشح المعارضة رئيس الوزراء الأسبق عمر سيسوكو امبالوي في الانتخابات الرئاسية في غينيا-بيساوي فيما ندد منافسه من حزب الأغلبية دومينغوس سيمويس بيريراي بحصول "تزوير".

وبحسب لجنة الانتخابات الوطنية فقد تدارك أمبالو (47 عاما) تأخره بـــ 12 نقطة خلال الجولة الأولى وحصد نسبة 53,55 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم الأحد في مقابل حصول منافسه رئيس الحزب الإفريقي من أجل استقلال غينيا و الرأس الأخضر على 46,45 في المئة وأعلن بيريرا (56 عاما) أمام أنصاره في مقر حزبه أنّ "النتائج الأولية (...) تشوبها المخالفات والبطلان والألاعيب ما يمثّل تزويرا انتخابيا"ي مؤكدا أنه "لا يمكننا القبول بنتيجة كهذه".

من جانبه أعلن أمبالو الذي ترشح عن الحركة من أجل تناوب ديموقراطي (ماديم) المنشقة عن الحزب الإفريقي "سأكون رئيس الوفاق الوطني". و أضاف "نشوة الحملة انتهت .أنا في حاجة إلى الجميع لبناء من اجل غينيا بيساو جديدة. أن الشعب في حاجة للاستقرار".

يذكر أن غينيا بيساو تشهد مأزقا سياسيا منذ فترة طويلة ي حيث شهدت البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 6ر1 مليون نسمة 9 انقلابات أو محاولات انقلاب منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974.