مقتل رئيس أركان الجيش التايواني في حادث تحطم مروحية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية, هذا الخميس, عن مقتل رئيس أركان الجيش وسبعة عسكريين آخرين في حادث تحطم مروحية في شمال تايوان.

وذكرت الوزارة أن رئيس أركان الجيش التايواني شين يي مينغ, لقي حتفه وبرفقته سبعة عسكريين آخرين, عندما كانوا في طريقهم للمشاركة في اجتماع تنسيقي للتحضير لتأمين احتفالات العام القمري الجديد, بعدما اضطرت المروحية التي كانوا على متنها إلى القيام بهبوط اضطراري في منطقة جبلية بمدينة (نيو تايبيه سيتي).

ووفقا للسلطات فإن المروحية كانت تقل 13 شخصا, تم إنقاذ خمسة منهم.

وقد أعلن مكتب الرئيسة التايوانية تساي إينغ وين, أن هذه الأخيرة ستلغي أنشطة حملتها الانتخابية لثلاثة أيام اثر الحادث. وأضاف المكتب أنه سيتم التركيز على عمليات الإغاثة والبحث لتوضيح أسباب الحادث.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية أن مروحية عسكرية على متنها رئيس أركان الجيش و12 شخصا آخر تحطمت في منطقة جبلية اليوم وأن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الجنرال شين يي مينغ, والمفقودين الآخرين.