سطيف: هلاك شخصين من عائلة واحدة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون

لقي شخصان من عائلة واحدة حتفهما مساء الأربعاء اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بمنزلهما العائلي الكائن بقرية تالة وزرار ببلدية عين لقراج (شمال سطيف)، حسب ما علم اليوم الخميس من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بذات المصالح, النقيب أحمد لعمامرة,أن الأمر يتعلق برجل ( 58 سنة) و ابنه ( 16 سنة) تدخلت وحدة التدخل التابعة لمصالح الحماية المدنية لبني ورتيلان لإجلاء جثتيهما بعد أن توفيا جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة المنزل.

و قد تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بني ورتيلان, كما أردفه النقيب لعمامرة، الذي أفاد بأن المصالح المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف هذه الحادثة.

و تعد هذه الحادثة الثانية خلال 24 ساعة بعد تلك التي تسببت في هلاك زوج (رجل 42 سنة و زوجته 37 سنة ) بحي الهواء الطلق بوسط مدينة سطيف تدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء جثتيهما ونقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي عبد النور سعادنة, حسب ذات المتحدث.

و ارتفعت حصيلة ضحايا الاختناق بالغازات المحترقة بولاية سطيف منذ بداية فصل الشتاء إلى ثمانية لقوا حتفهم في 5 حوادث اختناق متفرقة, كما تمت الإشارة إليه.

و يتعلق الأمر بشيخ (75 سنة) و ابنه (32 سنة) بمنطقة واد السارق ببلدية العلمة (شرق سطيف) وعجوز (70 سنة) بحي المستقبل ببلدية سطيف إلى جانب عجوز أخرى (75 سنة) بقرية أولاد بوذيل ببلدية قجال (شرق سطيف) و زوج ( 42 و 39 سنة)

بحي الهواء الطلق بمدينة سطيف إلى جانب أب ( 58 سنة) و ابنه (16 سنة) ببلدية عين لقراج, استنادا الى المعلومات المستقاة من مصالح الحماية المدنية.

تيزي وزو: وفاة طفل دهسته شاحنة

توفي أمس الأربعاء طفل دهسته شاحنة على الطريق الوطني رقم 12 بأعالي واد عيسي بالمخرج الشرقي لولاية تيزي وزو، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الحماية المدنية بذات الولاية. وأوضح البيان أمن الطفل البالغ من العمر 9 سنوات قد دهسته الشاحنة بالقرب من مستشفى الأمراض العقلية.

كما تدخلت عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية من أجل نقل الجثة للمستشفى الجامعي نذير محمد.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته.