هلاك 3 أشخاص و جرح 4 في حادث مرور بالقرب من محطة الخروبة بالجزائر العاصمة

تسبب حادث مرور وقع ليلة أمس الأربعاء بالقرب من محطة نقل المسافرين الخروبة بالجزائر العاصمة, في وفاة 3 أشخاص و جرح 4 آخرين, حسبما أكدته الخميس المصالح الولائية للحماية المدنية.

وأوضح الملازم الأول خالد بن خلف الله, المكلف بالإعلام في مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر, أن هذا الحادث وقع في حدود الساعة 20 سا و 6 د, جراء اصطدام مركبتين سياحيتين على مستوى الطريق السريع بالقرب من محطة نقل المسافرين الخروبة , تسبب في وفاة 3 أشخاص و جرح 4 آخرين.

وأضاف المتحدث, أن المتوفين الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 23 و 32 سنة, نقلوا مباشرة إلى مصلحة الجثث بمستشفى الجامعي مصطفى باشا, بينما الجرحى الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين 41 و 64 و 18 سنة نقلوا سريعا إلى مصلحة الاستعجالات لذات المؤسسة الاستشفائية.

وفي انتظار استكمال التحقيق الأمني لتحديد أسباب هذا الحادث, أكد الملازم الاول أن مصالح الحماية المدنية سارعت إلى عين المكان ب 3 سيارات إسعاف و شاحنة إطفاء مباشرة بعد وقوع الحادث.