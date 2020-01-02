الإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد في انتظار محاكمته في مارس المقبل

02/01/2020 - 16:35

أمرت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الخميس بالإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد في انتظار محاكمته في مارس المقبل وهو في حالة إفراج، حسب ما أكده الاستاذ بشير مشري أحد محامي الجنرال المتقاعد.

وقد قررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة إلى تاريخ 5 مارس القادم.

وأوضح الأستاذ مشري أنه تم إعادة تكييف الوقائع المتابع بها الجنرال بن حديد من "المساس بهيئة نظامية و محاولة إحباط معنويات الجيش" الى جنحة "إهانة هيئة نظامية".

للتذكير، كان الجنرال حسين بن حديد قد أودع السجن شهر مايو المنصرم.

أوسمة:

مجتمع

طالع ايضاً

الإفراج عن 76 شخصا من الموقوفين خلال المسيرات الشعبية
تهمة التمويل الخفي للحملات الإنتخابية تلاحق رموز النظام السابق
العدالة الجزائرية عالجت 3 قضايا خاصة بالإتجار بالبشر في 2018
جلاب : سنطهر شعبة الحبوب وسيحال المخالفين أمام العدالة