رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي اليوم الخميس عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها أمس إلى رئيس البلاد، قيس سعيد، على أن يتم عرضها على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمنح الثقة والمصادقة على أعضائها في جلسة خاصة.

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي، أعلن اليوم بقصر الضيافة بقرطاج، عن قائمة أعضاء حكومته المقترحة التي ضمت 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

ونشرت الوكالة القائمة كاملة للحقائب الوزارية منها وزارة العدل التي تولاها، الهادي القديري، ووزارة الدفاع الوطني التي منحت لعماد الدرويش إلى جانب تعيين سفيان السليطي وزيرا للداخلية وخالد السهيلي، وزيرا للشؤون الخارجية.

كما نشر نفس المصدر قائمة كتاب الدولة والتي ضمت أسماء ست (06) نساء من بين 14 حقيبة.

وحسب الدستور التونسي فانه في حال التصويت على هذه الحكومة بأقل من 109 صوتا، فإن الرئيس يقوم خلال 10 أيام بإجراء تكليف رئيس وزراء جديد بدلا من الحبيب الجملي، لتشكيل حكومة في مدة أقصاها شهرين.

و لم تسعف المهلة الدستورية الأولية الجملي في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا.

و سلم الجملي أمس قائمة الحكومة الجديدة إلى الرئيس قيس سعيد، بعد أكثر من شهر ونصف على تكليفه، كاشفا خلال ندوة صحفية عقدها أمس، عن الملامح الكبرى لتشكيلة حكومته، دون أن يقدم قائمة أسماء الوزراء.

وفيما يلي قائمة التشكيلة الحكومية الجديدة:

الوزراء: - وزير العدل: الهادي القديري - وزير الدفاع الوطني: عماد الدرويش - وزير الداخلية: سفيان السليطي - وزير الشؤون الخارجية: خالد السهيلي - وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ - وزير المالية: عبد الرحمان الخشتالي - وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي: فاضل عبد الكافي - وزير الصناعة والطاقة والمناجم: منجي مرزوق - وزير التجارة: بشير الزعفوري - وزير الشؤون المحلية والبيئة: نور الدين السالمي - وزير التربية: كمال الحجام - وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: حسن الشورابي - وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: روضة الجباري العربي - وزير الصحة: مصطفى الفرجاني - وزير الشؤون الاجتماعية: السيد بلال - وزير التكوين المهني والتشغيل: حسين بن سعيد دبش - وزير السياحة والصناعات التقليدية: روني الطرابلسي - وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: سامي السماوي - وزير النقل واللوجستية: جمال قمرة - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي - وزير الشؤون الثقافية: فتحي الهداوي - وزير شؤون الشباب والرياضة: طارق ذياب - وزيرة المرأة والأسرة والطفولة: نبهة بالسرور - وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: شراز التليلي - وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الاقتصادية: علي الشابي - وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي: محمد الهادي بشير - وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان: لبنى الجريبي كتاب الدولة: - كاتب دولة لدى وزير المالية: عبد السلام العباسي - كاتبة دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية: فاتن الورغي - كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلف بالطاقات المتجددة: محمد عمار - كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة: رياض دبّو - كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: محمد علي بن عبد الله - كاتبة دولة لدى وزير الصحة: مها العيساوي - كاتب دولة للشؤون الإجتماعية: محمد بن محمود شيحة - كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالشباب: فتحي بيار - كاتبة دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفة بالرياضة: سهام العيادي - كاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلفة بالصناعات التقليدية: نجاة النفزي - كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي: كوثر سعيد - كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالدبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج: سناء السخيري - كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي مكلفا بالتنمية والتعاون الدولي: نور الدين الكعبي - كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة: عبد المجيد بن عمارة.