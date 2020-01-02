الدورة التأهيلية لأولمبياد-2020: المنتخب الجزائري للطائرة يجري آخر تربص بالجزائر قبل التوجه إلى مصر

أعلنت الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة أن المنتخب الجزائري للكرة الطائرة (رجال) شرع ، اليوم الخميس، في آخر تربص له بعين البنيان (غرب العاصمة) تحسبا للدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية-2020 بطوكيو .

بالنسبة لهذا التربص الذي سيدوم إلى غاية يوم الأحد، قام الطاقم الفني الذي يشرف عليه المدرب الرئيسي، كريمو برناوي بمساعدة مالك راجي، بدعوة 14 لاعبا ينشطون بالبطولة الوطنية للقسم الممتاز من بينهم 5 لاعبين من المجمع البترولي و 4 لاعبين من نادي برج بوعريريج.

و حسب البرنامج الذي كشفت عنه الهيئة الفدرالية، سيتنقل المنتخب الجزائري إلى العاصمة المصرية، القاهرة يوم 5 يناير أي يومين قبل انطلاق الدورة.

و سيستهل المنتخب الجزائري الدورة التأهيلية لأولمبياد-2020 المقررة من 7 إلى 12 يناير أما منتخب البلد المنظم، مصر يوم 7 يناير، يستفيد بعدها من يوم راحة قبل مواجهة منتخبات الكاميرون (9 يناير) و تونس (10 يناير) و غانا (11 يناير).

وتشارك في دورة القاهرة خمسة منتخبات و هي: الجزائر و تونس و الكاميرون و غانا و مصر، على أن يكون للأول شرف تمثيل القارة الإفريقية في النسخة الـــ 32 للألعاب الأولمبية المقررة بطوكيو (اليابان) من 24 يوليو إلى 9 أغسطس 2020.

وانسحبت منتخبات بوتسوانا و النيجر من دورة القاهرة، بعد أن كانت ضمن القائمة الأولية للمشاركين التي كشفت عنها الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة.