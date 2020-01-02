كاس أمم أفريقيا- 2020 : الاحتفاظ بــ19 لاعبا للتربص التحضيري الأخير

استدعى الطاقم الفني للمنتخب الجزائري لكرة اليد، بقيادة الفرنسي آلان بورت، 19 لاعبا للدخول في التربص التحضيري الأخير بعين البنيان (الجزائر العاصمة) من 3 إلى 12 يناير، تحسبا لكاس أمم أفريقيا- 2020 بتونس ( 16- 26 يناير).

ويشرع السباعي الجزائري في آخر مرحلة إعدادية قبل انطلاق الموعد الأفريقي - 2020 ، بعدما شارك في دورة " كارباتي" برومانيا والتي تلقى فيها ممثلو الجزائر، هزيمتين تواليا أمام : مقدونيا (24- 25) وهولندا (26- 28).

وخلال هذا التجمع التحضيري، إستُدعيت ثلاثة وجوه جديدة وهي : يحي زنادي ( اولمبي ارزيو)، رضا عريب ( المجمع البترولي ) ومحمد غريبا ( شباب أهلي برج بوعريريج) ، بينما إستُبعد كل من ، نسيم بلحسن (ماسي/ فرنسا)، أسامة بوجناح (بيكوز بلادي ييسبور / تركيا) من المجموعة.

وحسب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد ، حبيب لعبان، فان المنتخب الوطني سيلعب مباراتين وديتين يومي 9 و 11 يناير ، أمام نظيره الانغولي الذي سيحل بالجزائر يومي 6 أو 7 يناير.

ويلعب "الخضر" منافسات الطبعة ال24 لكاس أمم أفريقيا ، ضمن المجموعة الرابعة ، رفقة ثلاثة منتخبات ، بعد انسحاب السنغال وهي المغرب، الكونغو وزامبيا.

ويشارك في كأس أمم أفريقيا-2020، 16 فمنتخبا، حيث يقتطع صاحب اللقب بطاقة المرور إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو-2020. كما يعد موعد تونس مؤهلا إلى بطولة العالم بمصر-2021 .

وتعود آخر مشاركة للمنتخب الجزائري في الألعاب الاولمبية إلى 1996 بأطلنطا (الولايات المتحدة الأمريكية).

قائمة اللاعبين الـــ 19 :

حراس المرمى: خليفة غضبان (فاردار / مقدونيا) ، عادل بوسمال (شبيبة أمل سكيكدة) ، زموش يحيى (أولمبي أرزيو) .

لاعبو الميدان: رياض شهبور (المجمع البترولي)، علاء الدين حديدي (المجمع البترولي) ، عقبة أنساعد (نادي برج بوعريريج)، هشام كعباش (نيم / فرنسا) ، علي بولحاسة (شبيبة أمل سكيكدة) ، رضوان ساكر (شبيبة أمل سكيكدة)، مسعود بركوس (المجمع البترولي) ، زهير نعيم (شبيبة أمل سكيكدة)، مصطفى حاج صدوق (بيشكتاش ايغاز / تركيا) ، عبد النور حموش (نادي برج بوعريريج)، هشام داود (إيستر / فرنسا)، أيوب عبدي (تولوز/فرنسا)، عبد الرحيم برياح (المجمع البترولي) يحي زنادي (اولمبي ارزيو) رضا عريب (المجمع البترولي) و محمد غريبت (أهلي برج بوعريريج) .