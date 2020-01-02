كأس الجزائر: مولودية وهران تقسوا على أمل غريس بــ 3-1 و تتأهل للدور ثمن النهائي

تأهلت أندية الرابطة المحترفة الأولى، جمعية الشلف، اتحاد بلعباس و مولودية وهران، و من الرابطة الثانية، اتحاد عنابة، للدور ثمن النهائي عشر لكأس الجزائر في كرة القدم بعد إجراء الدفعة الأولى للدور السادس عشر اليوم الخميس.

ولم يجد اتحاد بلعباس، المتوج بكأس موسم-2017 أي عناء لتخطي عقبة اتحاد المشرية على ميدان هذا الأخير بثنائية نظيفة من توقيع الليت في الدقيقة الــ ( 35) و سلطاني في الدقيقة الــ ( 85 ).

أما جمعية الشلف فقد اضطرت للعب الوقت الإضافي للتخلص من منافسها و جارها اتحاد بومدفع من قسم ما بين الجهات، بنتيجة 3-1 .

و كانت الجمعية قد افتتحت باب التسجيل بواسطة عراب في الدقيقة الــ ( 29) قبل أن ينجح الزوار في تعديل النتيجة عن طريق مزيان في الدقيقة الــ 68 .

لكن خبرة الجمعية و تفوقها العددي بعد طرد لاعب بومدفع سمحا لها بتسجيل هدفين بواسطة فلاحي في الدقيقة الــ 108 و عراب في الدقيقة الــ 120 من ضربة جزاء.

و أقصت مولودية وهران أمل غريس بـــ (3-1-) تداول على تسجيل الأهداف ناجي في الدقيقة الــ (23)’ حميدي في الدقيقة الــ (32) و فيريفر في الدقيقة الــ (42) فيما قلص المنافس النتيجة عن طريق ضربة في الدقيقة الــ (50) جزاء ليضمن "الحمرواة" مرورهم للدور المقبل بسهولة.

أما المتأهل الرابع في مباريات يوم الخميس، فهو اتحاد عنابة المحتل للمركز السادس للرابطة الثانية حيث استغل عاملي الميدان و الجمهور لإزاحة النادي المغمور قرية موسى (قسم الهواة) بثنائية نظيفة من توقيع خروبي في الدقيقة الــ (15) و مدفعي في الدقيقة الــ (72)، ليواصل العنابيون مغامرتهم الجميلة سعيا منهم في محاولة تكرار أنجاز حمراء عنابة الفائز بكأس نسخة 1972 على حساب اتحاد الجزائر (2-0).

وستتواصل منافسات الدور السادس عشر أيام 4 و 5 و 23 و 29 يناير لتنتهي يوم الثلاثاء 4 فبراير.