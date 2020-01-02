رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعضاء الحكومة الجديدة طبقا للمادة 93 من الدستور .

وقد عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد، حسبما أعلن عنه الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، في ندوة صحفية، و تتشكل الحكومة الجديدة من 39 عضوا من بينهم 7 وزراء منتدبين و 4 كتاب دولة.

وفيما يلي قائمة أعضاء الحكومة:

وزير الشؤون الخارجية : صبري بوقادوم

وزير الداخلية : كمال بلجود

وزير العدل : بلقاسم زغماتي

وزير المالية : راوية عبد الرحمن

وزير الطاقة : محمد عرقاب

وزير المجاهدين : الطيب زيتوني

وزير الشؤون الدينية : يوسف بلمهدي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي : شمس الدين شيتور

وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة: عمار بلحيمر

وزيرة التكوين المهني والتمهين : هيام فريحة

وزير الشباب والرياضة : سيد علي خالدي

وزيرة للثقافة : مليكة بن دودة

وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة : كوثر كريكو

وزير الفلاحة : شريف عوماري

وزير التجارة : كمال رزيق

وزير الموارد المائية : براقي أرزقي

وزير الصحة : عبد الرحمن بن بوزيد

وزيرة العلاقات مع البرلمان : بسمة عزوار

وزيرالصيد البحري والمنتجات الصيدية : سيد احمد فروخي

وزير الصناعة والمناجم : فرحات آيت علي إبراهيم

وزيرالتربية والتعليم : محمد أوجاوت

وزيرة للثقافة : مليكة بن دودة

وزير الأشغال العمومية والنقل : فاروق شيالي

وزيرالبريد والمواصلات والتكنولوجيات الرقمية : ابراهيم بومزار

وزيرالشباب والرياضة : سيد علي خالدي

وزيرالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : أحمد فؤاد شوقي عاشق يوسف

وزيرة البيئة : نصيرة بن حراث

وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي : حسان مرموري

وزير منتدب مكلف بالفلاحة الصحراوية :فؤاد شحات

وزير منتدب مكلف بالتجارة الخارجية : عيسى بكاي

وزير منتدب مكلف بالصناعة الصيدلانية : عبد الرحمن لطفي

وزير منتدب مكلف بالبيئة الصحراوية : حمزة سيدي الشيخ

وزير منتدب مكلف بالحاضنات : نسيم ضياف

كاتب للدولة مكلف بالجالية الوطنية : رشيد بودهان .

وزير منتدب مكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة : ياسين وليد جريدان.

كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية : بشير يوسف سحايري.

كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي : سليم دادة.

كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة : نورالدين مرسلي.

* كما تم تعيين يحيى بوخاري أمينا عاما للحكومة.