قسنطينة: هلاك شخصين و جرح 11 آخرين في حادث سير بالمنطقة الصناعية بالما

﻿لقي شخصان "عجوز ورضيعة" حتفهما فيما جرح 11 آخرون في حادث سير وقع بالمنطقة الصناعية بالما (قسنطينة)، حسبما علم اليوم الجمعة من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيساوي سليمان وكل من المراكز المتقدمة مصنف عبد الرحمن و قدور بومدوس و باب القنطرة تدخلوا صباح اليوم الجمعة بالمنطقة الصناعية بالما من أجل حادث اصطدام بين مركبتين وسقوط إحداهما من أعلى جسر.

وأضاف بأن الحادث خلف هلاك بعين المكان ضحيتين من جنس أنثى تبلغان من العمر 2 و 60 سنة وإصابة 11 شخصا من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 5 و 57 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم و نقلهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة.

فيما تم تحويل جثتي الضحيتين المتوفتين نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية البير بقسنطينة، حسب ذات المصدر.

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.