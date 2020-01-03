﻿تبسة: حجز أزيد من 10 قناطير من اللحوم البيضاء غير الصالحة للإستهلاك

تمكنت مصالح أمن دائرة الشريعة (جنوب ولاية تبسة) من حجز أزيد من 10 قناطير من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك، حسبما علم اليوم الجمعة من الأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر بأن دوريات المراقبة التي تنظمها عناصر الشرطة بأمن دائرة الشريعة تمكنت من حجز هذه الكمية من اللحوم البيضاء على متن شاحنة بسبب غياب شروط الحفظ والنظافة.

وقد تم استدعاء لجنة حفظ الصحة والوقاية التابعة لبلدية الشريعة إضافة إلى طبيب بيطري عاين هذه الكمية من اللحوم البيضاء، حيث أكد بأنها غير صالحة للاستهلاك بسبب مخالفة شروط النظافة الصحية المتعلقة بالحفظ والتبريد، حسبما أفاد به ذات المصدر.

وأفاد ذات المصدر الأمني بأنه تم إتلاف هذه الكمية من اللحوم البيضاء إضافة إلى توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 50 سنة في انتظار إعداد ملف جزائي في حقه وتحويله على الجهات القضائية.

المصدر : واج