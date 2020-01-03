﻿تيارت : قتيل وأربعة جرحى في حادث إنحراف سيارة بالطريق الولائي الرابط بين بلديتي الرشايقة وقصر الشلالة

هلك شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح في حادث انحراف سيارة واصطدامها بجسر وقع مساء أمس الخميس على الطريق الولائي رقم 77 الرابط بين بلديتي الرشايقة وقصر الشلالة بولاية تيارت، حسبما علم اليوم الجمعة من مصالح مستشفى قصر الشلالة.

وأشار ذات المصدر إلى أنه" تم استقبال 5 أشخاص مصابين إثر حادث مرور منهم واحد في حالة خطيرة لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى.

ومن جهتها أكدت مصالح الحماية المدنية لولاية تيارت أن أفراد الوحدة الثانوية لقصر الشلالة تدخلوا لنقل 5 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة في حادث انحراف سيارة واصطدامها بجسر على الطريق الوطني رقم 77 بين بلديتي الرشايقة وقصر الشلالة منهم واحد في حالة خطيرة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى"الجيلالي بونعامة" بقصر الشلالة.

المصدر : واج