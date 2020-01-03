رئيس الجمهورية يترأس أول مجلس وزاري بعد تشكيل الحكومة الأحد المقبل

من المنتظر أن تعقد الحكومة أول اجتماع لها بمناسبة أول مجلس وزاري سيترأسه الأحد المقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسبما أعلن عنه الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد في ندوة صحفية عقدها بمقر رئاسة الجمهورية.

للتذكير فقد عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أمس الخميس أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 عضوا من بينهم 7 وزراء منتدبين و 4 كتاب دولة.

كما يضم الجهاز التنفيذي خمس نساء وزراء في حين أن أصغر وزير يبلغ من العمر 26 سنة وهو ياسين وليد ويشغل منصب وزير منتدب مكلف بالمؤسسات الناشئة.