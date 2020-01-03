الأغواط : ملّاك خيول السباق يطالبون بتسوية مشاكل القطاع

دخل مربو وملاك خيول السباق بالأغواط اليوم الجمعة في إضراب مفتوح و توقفوا عن ممارسة نشاطاتهم المتمثلة في السباقات الأسبوعية التي تنظم كل يوم جمعة بمضمار المريغة بعاصمة الولاية ، للمطالبة بتسوية المشاكل التنظيمية المتعلقة بقطاعهم.

وأوضح ممثل المحتجين أحمد هادف في تصريح لـ"وأج" أن المضربين يطالبون المديرية العامة لسباق الخيول والرهان المشترك بالرجوع عن قرارها المتعلق بإلغاء السباقات التي كانت مبرمجة شهر فبراير المقبل'' مما سيخلف - حسبه - ''ضررا كبيرا على مداخيلهم خاصة و أن الرزنامة السنوية قد شهدت تذبذبا كبيرا سنة 2019 ''، حيث أنها انحصرت - كما أضاف ''على سبعة (7) أشهر فقط."

وأضاف '' أن المنح الخاصة بشهر أكتوبر المنقضي لم تتجاوز 50% كحد أقصى لأغلبهم وهو الأمر الذي أثقل كاهلهم مع الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف وتكاليف التربية وأدوية وعلاج الخيول التي تتطلب مبالغ كبيرة تفوق قدرة المالك."

ومن جهته أوضح المربي ياسين حماد "أن المديرية العامة قد فرضت شروطا تعجيزية في السباقات التشجيعية الخارجة عن المنافسة و التي تتضمن شرط تواجد 10 خيول على الأقل في كل سباق مما يصعب على المربين المحليين بلوغه" مما قد يعجل - حسبه "باندثار هذه الرياضة المتوارثة عبر الأجيال."

و ذكر ممثل المحتجين أحمد هادف أيضا أن المضربين وجهوا رسالة إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية "للتدخل من أجل حل هذه المشاكل ''.

و في معرض رده على جملة هذه المطالب أوضح المدير المحلي لمضمار المريغة بالأغواط سعد شويرب : " أنه بصدد إعداد تقرير مفصل عن هذا الإضراب ورفعه للمديرية العامة التي تعتبر المخول الوحيد قانونيا للبت فيها."