الجيش الجزائري يحقق نتائج "معتبرة "في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة في 2019

تميزت سنة 2019 بنتائج "معتبرة" في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، حسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي للسنة الماضية التي نشرت اليوم الجمعة.

وأوضح ذات المصدر أنه "تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ، الرامية إلى تعزيز الجهود واليقظة والاستعداد الدائم، بغرض التصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد والذود عن سيادتها، تميزت سنة 2019 بنتائج معتبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، وذلك من خلال القضاء وتوقيف عدد كبير من الإرهابيين وتفكيك عدة خلايا دعم وتدمير عدد معتبر من المخابئ التي كانت تُستعمل من طرف الجماعات الإرهابية".

يضيف ذات المصدر ، شملت هذه العمليات " المنظمة والمنسقة بين مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي توقيف عدد كبير من المهربين واسترجاع كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة والمخدرات والوقود والسلع المحظورة، وهو ما يعكس إرادة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لإحباط المخططات الإجرامية وتأكيد احترافية ويقظة وعزيمة أفراد قواتنا المسلحة على صون المصالح العليا للبلاد وحماية حرمة وسيادة التراب الوطني، وهو ما تبينه النتائج التالية".

ففي مجال مكافحة الإرهاب كُللت مختلف العمليات المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي بـ:"القضاء على (15) إرهابيا و توقيف (25) آخرين ، فيما سلّم (44) إرهابيا أنفسهم للسلطات العسكرية.

وأوقفت بالموازاة من ذلك (245) عنصر دعم للجماعات الإرهابية. وعثرت قوات الجيش الوطني الشعبي على (06) جثث للإرهابيين. ونتاج الحصار على هذه المجموعات من طرف مختلف قوات الجيش الوطني سلّم (13) فردا من عائلات الإرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية .

وفي ذات السياق ، كشفت الحصيلة عن تدمير (295) مخبأ للإرهابيين و (09) ورشات لإعداد المتفجرات. وإسترجاع (649) قطعة سلاح وهي كالآتي :( 116 كلاشنيكوف، 433 بندقية ، 32 مسدسا، 38 رشاشا، 30 قاذف صواريخ. فيما تم استرجاع (240) مخزن ذخيرة، (33) شريط ذخيرة، (193680) طلقة نارية من مختلف العيارات و(1725) مقذوف.

وفي معلومات ذات صلة بالمجهود الأمني الاستباقي دمّر الجيش الوطني الشعبي (750) قنبلة تقليدية الصنع وحجز (1891.4 كغ) من المواد المتفجرة.

وحسب ذات المصدر فقد شملت الحصيلة ، مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه في إطار حماية الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من تحقيق النتائج ذات أهمية قصوى للأمن الاقتصادي الوطني والصحي جاء على رأسها توقيف (723) تاجر مخدرات .وكذا توقيف (1909) مهربا لمختلف المواد والسلع. متبوعة بتوقيف (3001) منقبا عن الذهب.

ومن بين المحجوزات ذات الأهمية التي كانت موجهة لتسميم الجزائريين تم حجز كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ 3 قنطار و 85 كيلوغرام من الكوكايين ، 478.15 قنطار من الكيف المعالج، و (470758) قرصا مهلوسا .

كما تم حجز (872) عربة. وكذا حجز تكنولوجيات للاتصال متمثلة في حجز (10) طائرات بدون طيار . و(284) جهاز اتصال و(38) منظارا .

أما بخصوص التجارة غير الشرعية فقد أفاد ذات المصدر من تمكن فرقه المختلفة من حجز (786.9) قنطار و (244281) وحدة من التبغ .يضاف إليها حجز (296513) وحدة من مختلف المشروبات .

أما في قضايا التهريب فقد تم حجز (624.9) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. يضاف إليها تقريبا حجز مليون لتر من الوقود وحددته ذات المصادر بــ (918102) لترا من الوقود. كما كشف ذات المصدر

عن حجز (985469) وحدة من المواد الصيدلانية.

وفي موضوع ذي صلة ، حجزت مختلف مصالح الجيش الوطني الشعبي تحديدا (515) جهاز كشف عن المعادن ، بالإضافة إلى (3198) مولدا كهربائيا، (2188) مطرقة ضغط و(2672) كيس من خليط الذهب والحجارة و(66) آلة تكسير حجارة.كما تكللت جهود أفراد الجيش الوطني الشعبي بحجز (59،7) كيلوغرام من الذهب. و (1229305) وحدة من الألعاب النارية.

أما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فقد تم توقيف (4465) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة .وكذا إحباط (3053) محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ (331) شخص.

المصدر : واج