تونس تتسلم رسميا مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن الدولي

تسلمت تونس رسميا، مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وستستمر عهدتها لمدة عامين، حسبما أفادت به وكالة الأنباء التونسية (وات) اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة - عن بيان لمكتب تونس لدى الأمم المتحدة - أن مندوب جمهورية تونس الدائم لدى المنظمة الأممية، المنصف البعتي، أكد أمس الخميس - أن "تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الإفريقية في مجلس الأمن".

كما أكد "تمسك تونس بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأنها ستعمل على الإسهام الفاعل في جهود حل الأزمات القائمة ولاسيما تلك التي تشهدها ليبيا، وكذا دفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأبرز المندوب التونسي أن بلاده "التي نجحت في تثبيت أسس مسارها الديمقراطي، ستعمل على المساهمة في تخفيف المآسي الإنسانية وتكريس حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف، وعلى الانخراط في الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق التسوية السلمية للنزاعات ومنع اندلاعها".

وكانت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد انتخبت في 7 يوليو الماضي، تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2020-2021 .وتخلف تونس الكويت في هذا المقعد.