إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 43 قتيلا

إرتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن التهاطل الغزير للأمطار بمناطق مختلفة في إندونيسيا إلى 43 قتيلا، حسبما أعلنت عنه وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية اليوم الجمعة.

ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، أنجوس ويبو، قوله أن"السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ أمس الخميس في العاصمة جاكرتا ومدن (ديبوك وبيكاسي وتانجيرانج وبوجور) أسفرت عن مصرع 43 شخصا ونزوح الآلاف من منازلهم".

وأضاف أنه تم نقل 397 ألف شخص من مناطق غمرتها السيول إلى مراكز إيواء مؤقتة، مشيرا إلى استمرار أنشطة مساعدة المتضررين في 169 نقطة على الأقل ضربتها السيول.

وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن مقتل 30 شخصا على الأقل جراء الفيضانات التي تشهدها اندونيسيا.

وتسببت هذه الفيضانات في تعطل وتأخر حركة مترو الأنفاق ما أدى إلغاء حركة الطيران في مطار العاصمة جاكرتا، كما غمرت المياه مئات المنازل والسيارات في العاصمة وباقي المدن، وتم إغلاق الطرق بين المدن أمام حركة المرور.

وتقول السلطات إن هطول الأمطار الذي بدأ عشية رأس السنة الميلادية الجديدة هو الأسوأ منذ عقدين مما تسبب في فيضان الأنهار ووصول مياه الفيضانات إلى المناطق السكنية.

وتضرب جاكرتا بشكل منتظم فيضانات أثناء موسم الأمطار في إندونيسيا الذي بدأ في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

المصدر : واج